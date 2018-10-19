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В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар

В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар
Экономика,  Фото:pixabay.com
Лучшим мастерам компании готовы платить до 150 тысяч

Завтра, 20 октября, кулинары всего мира будут отмечать свой профессиональный праздник – День повара. Сегодня данные специалисты – одни из самых востребованных на рынке труда, так, по сравнению с ситуацией год назад, количество вакансий для поваров в Сибири выросло в два раза, сообщает HeadHunter.

Чаще всего вакансии для поваров размещают компании, которые занимаются ресторанным и гостиничным бизнесом (на них приходится 34% предложений) и предприятия розничной торговли (22%).

- Ресторанный бизнес сегодня в нашем регионе развивается очень активно, – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. – Это заметно не только по росту вакансий, но и числу ресторанов и кафе, которых с каждым днем становится все больше. Не секрет, что основной фактор, который может привлечь посетителей – это вкусная еда, поэтому компании особо внимательно подбирают себе поваров. Заработные платы у поваров в нашем регионе сегодня очень разные, тут многое зависит от сложности работу и предполагаемого уровня подготовки кандидата. Но предложения для шеф-поваров регулярно попадает в рейтинги самых дорогих предложений. Например, данный топ вакансий возглавляет предложение для шеф-повара сети ресторанов в Иркутске с вознаграждением от 100 000 рублей.

Если посмотреть количество актуальных предложений в городах Сибири, то несомненным лидером по числу предложений стал Красноярск, на второй строчке- Иркутск, третье место у Новосибирска. Затем уже идут (в порядке убывания): Омск, Томск, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк и Кемерово.

Как правило, работодатели предлагают поварам полную занятость, но сменный график работы. В большинстве случаев для трудоустройства соискателю необходим хотя бы минимальный опыт работы, но и есть вакансии и для вчерашних студентов. Среди бонусов, на которые могут рассчитывать успешные кандидаты, чаще всего встречается бесплатное питание, корпоративные скидки и обучение, а также транспорт до дома после смены.

Что касается зарплат, то в среднем по Сибири это 22 000 - 30 000 тысяч рублей, в Улан-Удэ же среднее вознаграждение повара в этом году составило 28 700 руб. Однако в отдельных случаях (например, шеф-поварам) компании готовы платить и от 100-150 тысяч рублей.

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