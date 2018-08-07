В Прибайкальском районе появится новая врачебная амбулатория

Врачебная амбулатория откроется в посёлке Татаурово до конца этого года и станет структурным подразделением Прибайкальской центральной районной больницы.







Новое здание врачебной амбулатории решит сразу несколько социальных проблем в селе, так как медучреждение ранее вынужденно занимает здание детского сада, которое находится в аварийном состоянии.







- Здесь будет открыт дневной стационар. Сейчас население лечится в участковой больнице или ездит в соседнее село на станцию Татаурово. Также здесь откроется физиокабинет, клиническая лаборатория, процедурно-прививочные кабинеты и кабинет медпрофилактики, который будет заниматься диспансеризацией населения, - сообщает главврач Прибайкальской центральной районной больницы Зорикто Жамбалов.





В амбулатории планируется внедрение информатизации через подключение к медицинской системе «ПроМед». Открытие новой амбулатории позволит принять на работу врача-терапевта по программе «Земский доктор».





- Мы принимаем по программе «Земский доктор» врача-терапевта, который будет здесь постоянно работать. Она местная жительница, со станции Татаурово, - сообщает главврач.





Население, обслуживаемое амбулаторией, составляет 1787 человек. В смену врачебная амбулатория сможет принимать до 20 пациентов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.