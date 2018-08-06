Установили светофоры и ликвидировали места концентрации ДТП
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в улан-удэнской агломерации выполнили 58,7% работ на сумму 734,320 миллионов рублей. По итогам года будет отремонтировано 119 километров дорог (что выше уровня 2017 года в 2 раза). Общий объём финансирования в этом году 1,25 миллиардов рублей.
- На 1 августа в рамках агломерации выполнены работы в Заиграевском районе на 3 объектах и Прибайкальском районах на 5 объектах. А также уже на завершающей стадии работы на 7 объектах Прибайкальского района, где осталось нанесение разметки, установка барьерного ограждения и дорожных знаков. В Улан-Удэ завершаются работы по ремонту улицы Пищевой протяжённость 5 километров. По остальным объектам ведутся ремонтные работы. Все они находятся под общественным контролем, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.
Также в границах агломерации из 34 мест концентрации ДТП уже провели мероприятия по ликвидации 20 таких мест, установили 2 светофора. До конца года проведут мероприятия ещё по 14 местам концентрации ДТП.
Справка:
Президентский приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в Бурятии с 2017 года. Улан-удэнская агломерация включает в себя Улан-Удэ и четыре района: Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский.
В улан-удэнской агломерации привели в порядок 58% дорог
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