Основным докладчиком будет сенатор Вячеслав Наговицын
27 июля в Совете Федерации рассмотрят ход исполнения постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Бурятии». Основным докладчиком будет экс-глава республики, ныне сенатор Вячеслав Наговицын.
- На заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по моей инициативе будет рассмотрен ход исполнения 48-го постановления. Приглашены все те федеральные министерства, где исполнение данных им поручений «подвисает». Основным докладчиком являюсь я, - сообщил Вячеслав Наговицын.
- Наша задача - не критиковать министерства, а оказать им поддержку, - подчеркнул сенатор. – К счастью, таких проблемных вопросов немного. Всего в постановлении 39 поручений. 18 и них уже выполнены, 13 - в стадии выполнения, 8 требуют дополнительного рассмотрения и, возможно, принятия каких-то дополнительных решений для их безусловного исполнения.
Постановление №48 выработали правительство Бурятии, Народный Хурал и сенаторы к прошедшим в январе 2018 года Дням Бурятии в Совете Федерации. Об основных вопросах социально-экономического развития республики на пленарном заседании рассказывали глава Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев. Верхняя палата единогласно поддержала документ.
Комитет по федеративному устройству поручил Вячеславу Наговицыну контролировать ход реализации постановления, таким образом, дав сенатору дополнительные полномочия для работы с правительством России по продвижению принятых решений.
В Москве рассмотрят ход исполнения постановления о развитии Бурятии
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