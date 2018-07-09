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Слоники и пеньки: В Закаменске появятся резиновые фигурки для детей

Слоники и пеньки: В Закаменске появятся резиновые фигурки для детей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Этот опыт хотят распространить и на другие районы Бурятии

В конце августа в Закаменске установят малые архитектурные формы с резиновым покрытием. Их закупят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Если фигуры понравятся, то этим воспользуются и в других районах Бурятии.

- В рамках благоустройства общественной территории они заказывают на московском заводе малые архитектурные формы, допустим слоники, пеньки, лошадки для детей покрытые резиной, чтобы ребёнок не поранился. В конце августа планируется окончание работ. Я думаю, что этот опыт должен получиться удачным, потому что он крайне недорогой и удобный для граждан. Ребёнок может и присесть, и подпрыгнуть не травмировавшись, - рассказал на правительственном брифинге исполняющий обязанности министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин.

В этом году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 23 муниципальных образования. На благоустройство территорий выделят больше 220 миллионов рублей. Планируется вовлечь в эту работу и местное население, например, в плане высадки саженцев.

- На сегодня у нас уже около 30% программы этого года исполнено. Программа особенная направленная на вовлечение граждан во все процессы, связанные с благоустройством. Мы в этом году хотим достичь показателя в 10 - 15% трудового участия граждан, - добавил Евгений Коркин.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике благоустроят 125 дворов, 95 общественных территорий, и 4 парка. В прошлом году были отремонтированы 248 дворов, 27 общественных пространств, 4 парка. 
 
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