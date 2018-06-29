В Бурятии на благоустройство дворов и парков потратят 218 млн

В Бурятии идёт реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
В текущем году в проекте участвуют города Улан-Удэ, Северобайкальск и все районы республики, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Возводятся памятники, строятся детские площадки, зоны семейного отдыха, высаживаются саженцы. В этом году на благоустройство по проекту выделено порядка 218 миллионов рублей.
В селе Хоринск строится сквер. Площадку под сквер уже огородили, убрали строительный мусор. На обустройство сквера, за который проголосовали сами хоринцы, в этом году выделили 400 тысяч рублей. Ещё столько же собрали сами жители района во время благотворительного марафона.
Вышли на озеленение территорий хоринцы: высадили саженцы диких яблонь, боярышника, черемухи, которые им предоставил лесхоз.
В Мухоршибирском районе в Саган-Нурском поселении в благоустройстве активное участие принимает градообразующее предприятие – АО «Тугнуйский разрез». В этом году предприятие выделило на благоустройство 2,5 миллионов рублей - это чуть больше финансирования проекта из бюджета, которым предусмотрено 2,4 миллиона рублей. Помогают делать свое поселение красивым и сами жители, причём, активное участие принимают ТОСы.
Ещё один пример единения жителей – благоустройство детской площадки в селе Сосново-Озерское в Еравнинском районе. Тут силами ТОСа «СХТ» в кратчайшие сроки площадка была огорожена, выкрашена. Также здесь было оборудовано футбольное поле, а на средства проекта установлен яркий и удобный детский комплекс. В День защиты детей площадка приняла первых маленьких посетителей.
В этом году общий бюджет проекта «Формирование комфортной городской среды» составил 218 миллионов рублей, из них 202,67 миллионов рублей - из федерального бюджета, 15,18 миллионов рублей - из региональных бюджетов.
В этом году в республике благоустроят 125 дворов, 95 общественных территорий, и 4 парка. В прошлом году были отремонтированы 248 дворов, 27 общественных пространств, 4 парка.
В Бурятии на благоустройство дворов и парков потратят 218 млн
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