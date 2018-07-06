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6 мостов на федеральных трассах отремонтируют в Бурятии

Экономика, 
В этом году на федеральных автодорогах Бурятии отремонтирует шесть мостов

Речь идёт о мостах через реки Никольский, Тарбагатайка и ручей Никиткин на трассе Р-258 «Байкал» и реки Харбятка, Лагутка, Кырен на автодороге А-333 Култук – Монды - граница с Монголией.

Ещё на трех искусственных сооружениях через реку Большой Мамай и два безымянных ручья работы по капитальному ремонту завершат в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии досрочно сдали мост через Хыр-Горхон.

мост
 
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