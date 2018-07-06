6 мостов на федеральных трассах отремонтируют в Бурятии

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В Бурятии власти представили проект «Мой бизнес» Экономика, Министерство промышленности и торговли Бурятии совместно с Гарантийным фондом провели семинар-совещание с финансово-кредитными организациями, расположенными на территории республики

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