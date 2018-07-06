В этом году на федеральных автодорогах Бурятии отремонтирует шесть мостов
Речь идёт о мостах через реки Никольский, Тарбагатайка и ручей Никиткин на трассе Р-258 «Байкал» и реки Харбятка, Лагутка, Кырен на автодороге А-333 Култук – Монды - граница с Монголией.
Ещё на трех искусственных сооружениях через реку Большой Мамай и два безымянных ручья работы по капитальному ремонту завершат в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии досрочно сдали мост через Хыр-Горхон.
6 мостов на федеральных трассах отремонтируют в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В этом году на федеральных автодорогах Бурятии отремонтирует шесть мостов
Завершён ремонт моста через реку Хыр-Горхон на 63-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией в посёлке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии
Более 41 тысячи россиян уже бесплатно получили землю на Дальнем Востоке
Министерство промышленности и торговли Бурятии совместно с Гарантийным фондом провели семинар-совещание с финансово-кредитными организациями, расположенными на территории республики
Глава Карелии поручил республиканскому правительству разработать меры грантовой поддержки развития этнографического туризма в селах и деревнях. Соответствующую статью планируется внести в проект бюджета на 2019 год
Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске будет построен к декабрю 2021 года
Предложения иркутян включены в проект благоустройства территории, прилегающей к зданию железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»
Это возможно в случае развития технологий
Сейчас лицевой кирпич полностью завозится из других регионов
Деньги выделены и на новое оборудование
Он будет ходить между Иркутском, Ангарском и Шелеховом
Новый асфальт положат на протяжении 7 километров
Одна из причин – спальные районы
В настоящее время размер таких выплат варьируется в пределах от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей
Экономика, 04.07.2018
В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подведены итоги конкурсного отбора по программе «Развития семейных животноводческих ферм»