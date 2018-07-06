В Бурятии досрочно построили мост через Хыр-Горхон

Завершён ремонт моста через реку Хыр-Горхон на 63-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией в посёлке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии
Работы на объекте велись опережающими темпами, что позволило завершить их на четыре месяца раньше срока, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Трасса А-333 Култук – Монды – граница с Монголией является основным транспортным коридором к контрольно-пропускному пункту «Монды-Ханх» на российско-монгольской границе и служит единственным подъездом от автодороги Р-258 «Байкал» к Тункинскому и Окинскому районам Бурятии.
Мостовики расширили опоры моста, установили новые балки пролетного строения для устройства пешеходного тротуара, заменили барьерное ограждение, отвечающее современным требованиям безопасности дорожного движения. Кроме того, в ходе ремонта установили перильное ограждение из инновационных композитных материалов.
Габариты искусственного сооружения доведены до нормативных параметров. Для удобства и безопасности жителей посёлка Зун-Мурино устроены тротуары шириной по 0,75 м с каждой стороны.
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