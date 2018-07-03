Пополнить бюджет страны предлагают за счёт курильщиков

Меры Минздрава принесут больше выручки, нежели повышение НДС
Дополнительные 800 миллиардов рублей в год может поступить в казну от нового экологического сбора на сигареты, считают в Минздраве России. В ведомстве предлагают перенять опыт США и включить в стоимость каждой пачки табака налог на мусор, а также довести стоимость акцизы до среднеевропейского уровня, передаёт ИА AmurMedia.
Письмо с инициативой о введении налога Минздрав направило в Минприроды. В сообщении приводятся десятки аргументов о том, как окурки загрязняют окружающую среду, попадая в почвы и водоёмы. И подчёркивается, что средства от налога необходимо напрямую направлять в Минприроды, для борьбы с последствиями загрязнений.
Ставку налога в Минздраве не рассчитали, указав лишь стоимость сборов в других странах (до 0,75 долларов в пачке). Доведение акцизов до среднеевропейского уровня даст бюджету до 800 млрд руб. дополнительных налогов.
Но в минприроды в ответ на письмо напомнили, что производители табака по российским законам уже выплачивают экологический сбор или занимаются самостоятельной переработкой отходов.
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