В будущий горнолыжный курорт в Бурятии готовы вложить 2,4 млрд рублей

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Запущен регулярный авиарейс Шеньян – Иркутск Экономика, Китайская авиакомпания China Southern Airlines («Китайские южные авиалинии») в четверг начала выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Шеньян

Мэрия Иркутска продаст часть здания кинотеатра «Баргузин» Экономика, Депутаты иркутской думы согласовали внесение в план приватизации городской собственности на 2018 год площадей в кинотеатре «Баргузин»

Иркутский губернатор: Средняя зарплата составляет 37,6 тысяч Экономика, Об этом губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил в рамках отчёта о работе правительства перед депутатами Законодательного собрания

В Улан-Удэ не меняются цены на бензин Экономика, За прошедшую неделю в Улан-Удэ и стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась