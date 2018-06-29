В будущий горнолыжный курорт в Бурятии готовы вложить 2,4 млрд рублей

Территорию «Байкальской гавани» расширят под крупного инвестора
Власти Бурятии совместно с минэкономразвития РФ будут расширять территорию Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань». Это будет сделано для включения в неё горы Мамай в Кабанском районе республики, куда готов войти инвестор с проектом на 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов, передаёт ТАСС.
- Вопрос по ОЭЗ «Байкальская гавань» обсуждался [в среду] с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Мы предложили расширить её на гору Мамай, премьер-министр в целом поддержал, дано поручение Минэкономразвития РФ проработать вопрос, но при этом в первую очередь нужно обратить внимание на все экологические аспекты, и мы, конечно, это проработаем, - сказал Цыденов.
Он добавил на своей странице в Facebook, что уже есть российский инвестор, готовый вложить в проект 2,4 млрд рублей, не уточнив названия компании.
Гора Мамай в Кабанском районе Бурятии - очень популярное место у любителей зимних видов спорта и развлечений, фрирайдеров. Каждый год на гору приезжают около 4 тыс. человек, при этом туризм как таковой там не организован.
- Люди едут туда «дикарями», каждый год там происходят трагедии, МЧС работает, проблемы с мусором там есть, - отметил Цыденов. - Лучше создать цивилизованные условия, чтобы была обеспечена безопасность для людей, чтобы не было скопления отходов. Для этого нужен инвестор, и он есть, но запустить его пока не можем, пока не оформим территории статуса ОЭЗ.
- Кроме как в пределах ОЭЗ, нигде в Центральной экологической зоне у нас строить нельзя, - пояснил глава региона.
В 2017 году о желании реализовать проект на Мамае заявляла девелоперская группа «Хрустальный».
ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» создана постановлением правительства РФ в 2007 году, первый камень был заложен в 2009 году, спустя год введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». В 2017 году управление ОЭЗ передано Бурятии.
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