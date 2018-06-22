В Бурятии к сельским Играм отремонтировали спортивные объекты на 30 млн

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МИД России отправил иностранных журналистов на Байкал Экономика, Гарсия Лопез Хосе Альберто на Байкале впервые. Хотя в России живет уже шесть лет