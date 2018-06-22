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В Бурятии к сельским Играм отремонтировали спортивные объекты на 30 млн

В Бурятии к сельским Играм отремонтировали спортивные объекты на 30 млн
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Бурятии к старту XVII республиканских сельских спортивных игр завершили реконструкцию центрального стадиона в селе Кырен

Введён в эксплуатацию лукодром в п. Аршан, масштабно реконструированы стадионы в с. Толтой и с. Туран, реконструирован ипподром в с. Толтой и спортивный зал в с. Харбяты. Всего на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Тункинском районе было выделено свыше 30 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Республиканские сельские спортивные игры являются самым массовым соревнованием в Бурятии. Ежегодно в рамках подготовки к ним в районах республики ведётся масштабное укрепление материально-технической базы сельских поселений.

На подготовку и проведение республиканских сельских спортивных игр в Тункинском районе было выделено 30 млн рублей, из них 21 млн рублей из республиканского бюджета и 9 млн рублей – из муниципального. Самым крупным объектом, который был реконструирован к сельским играм, стал центральный стадион в селе Кырен. Именно на этом стадионе в районном центре состоятся церемонии открытия и закрытия игр. На капитальный ремонт стадиона было направлено 20,1 млн рублей. Возведено новое здание центральной трибуны с теплыми раздевалками и душевыми, произведена укладка искусственного покрытия легкоатлетических беговых дорожек, устроена прыжковая яма и сектор для метания ядра, построена новая спортивная площадка. Электроснабжение и отопление будет за счёт солнечных панелей, что актуально в связи близким его расположением к Тункинскому национальному парку.

Также был проведён капитальный ремонт стадионов в с. Туран, у. Хурай-Хобок и спортзала Харбятской общеобразовательной школы им. В.Б. Саганова. К сельским играм в п. Аршан был построен лукодром, а в с Хурай-Хобок – ипподром, где состоятся конные скачки.

- Одним из главных результатов республиканских сельских спортивных игр каждый год является не только новое поколение спортсменов и приверженцев здорового образа жизни, но и множество новых и реконструированных спортивных объектов практически по всей республике, которые остаются «в наследство» после проведения игр. Это значит, что у жителей всех районов Бурятии появляются стимул и возможность укрепить здоровье, найти полезное увлечение и достичь высоких спортивных успехов, прославляя нашу республику далеко за ее пределами, - отметил на открытии игр глава Бурятии Алексей Цыденов.

С 2012 по 2018 годы в республике были масштабно реконструированы центральные стадионы в Кабанском, Селенгинском, Курумканском, Селенгинском, Мухоршибирском районах, проведен капитальный ремонт спортивных залов и построены спортивные площадки. В Закаменском и Мухоршибирском районах реконструированы лыжные базы.

К 2019 году планируется масштабная реконструкция объектов спорта в Кабанском районе к проведению Республиканских зимних сельских спортивных игр в феврале 2019 года.

О том, как прошло открытие Игр накануне, «Байкал-Daily» уже сообщал.

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