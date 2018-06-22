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В Бурятии открылись летние сельские спортивные Игры (фото)

В Бурятии открылись летние сельские спортивные Игры (фото)
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Победитель общекомандного зачёта получит автомобиль

21 июня на центральном стадионе села Кырен Тункинского района Бурятии состоялась торжественная церемония XVII республиканских сельских Игр. В церемонии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, приехал также директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом министерства спорта России Александр Росляков сообщает пресс-служба правительства республики.

- Поздравляю с красивым праздником спорта. В красивую Тунку приехали все районы республику, чтобы показать свои достижения, что мы единая команда. Конечно, мы соревнуемся и победит сильнейший, но это дух команды всей Бурятии. Желаю всем спортсменам красивой борьбы, зрителям радоваться за своих спортсменов и присоединились к ним в будущем, ведь этот праздник призывает всех нас заниматься спортом и вести активный образ жизни, - отметил глава республики. 




Также Алексей Цыденов выразил благодарность местным жителям, многие из которых принимали участие в подготовке и проведении Игр.

- Хочу поблагодарить жителей Тункинского района за тот труд, который они вложили, чтобы Игры прошли на таком высоком уровне. Я знаю, что весь район вложил всю душу, чтобы Игры были достойными. 

Он добавил, что в этом году из республиканского бюджета направлено на спорт более 600 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем в 2017 году. «Мы проводим большую работу, чтобы у нас появился Ледовый дворец, лукодром, чтобы в районах появились новые плоскостные сооружения и спортзалы», - заявил Алексей Цыденов. 





XVII республиканские летние сельские спортивные Игры завершатся 23 июня. Победителю общекомандного зачета будет вручен главный приз - автомобиль УАЗ.

Спортсмены будут соревноваться в 12 видах спорта: армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, массовый кросс, перетягивание каната, бурятская борьба, стрельба из лука, футбол, конный спорт, состязания дояров и механизаторов и спортивное ориентирование.

Всего в Играх участвует более 1200 спортсменов из 21 района республики.











спорт сельские спортивные игры
 
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