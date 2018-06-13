Соответствующие прогнозы дают СМИ и эксперты
Рост цен на топливо до 100 рублей невозможен, у правительства есть инструменты, чтобы этого не допустить. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Козак на селекторном совещании с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщает «Интерфакс».
- Я хочу сказать: сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен (на топливо) на 100 рублей - это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо. Мы все прекрасно понимаем, что такой рост цен (нанесёт) удар по другим секторам экономики, по регионам, потому что повышение цен на моторное топливо - это удар по региональному бюджету, - сказал он.
- Ситуация на рынке стабилизировалась, но это в целом по стране. Средние показатели, как правило, ни о чем не говорят. Очень важна география этих показателей, но она неравномерна, - добавил вице-премьер.
Он отметил, что поставки нефтепродуктов на внутренний рынок пока убыточны по сравнению с экспортной альтернативой, но постепенно ситуация улучшается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ростом цен на бензин в России занялись после прямой линии с президентом Путиным, где был задан соответствующий вопрос.
Козак обещал не допустить рост цен на бензин до 100 рублей
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