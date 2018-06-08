Министр промышленности России пообещал Бурятии крупный проект













Уже дано поручение по компании «Ажур текс» - проработать с фондом развития промышленности оказание поддержки при приобретении, монтаже и запуске оборудования, которое входит в полный цикл производства.



- С нуля за 10 лет компания из малого индивидуального предпринимателя уже переходит в формат среднего, а с теми амбициозными идеями, которые мы сегодня обсудили с собственниками этой компании, с Алексеем Самбуевичем, мы сделаем из него очень крупный проект, включающий в себя от разведения поголовья, овец, коз с тонкорунной шестью, чтобы обеспечить собственным сырьём текстильный кластер, - отметил Денис Мантуров. - Это организация строительства шерстомойки, которой не только в Бурятии нет, но и вообще в Сибири, самая ближайшая – в Ставрополье, но по логистике это будет очень накладно. Это прядильное направление, ну и направление по дизайну. То есть такой крупный проект, который будет реализован в ближайшее время на территории промышленного парка. Уже дано поручение по компании «Ажур текс» - проработать с фондом развития промышленности оказание поддержки при приобретении, монтаже и запуске оборудования, которое входит в полный цикл производства.- С нуля за 10 лет компания из малого индивидуального предпринимателя уже переходит в формат среднего, а с теми амбициозными идеями, которые мы сегодня обсудили с собственниками этой компании, с Алексеем Самбуевичем, мы сделаем из него очень крупный проект, включающий в себя от разведения поголовья, овец, коз с тонкорунной шестью, чтобы обеспечить собственным сырьём текстильный кластер, - отметил Денис Мантуров. - Это организация строительства шерстомойки, которой не только в Бурятии нет, но и вообще в Сибири, самая ближайшая – в Ставрополье, но по логистике это будет очень накладно. Это прядильное направление, ну и направление по дизайну. То есть такой крупный проект, который будет реализован в ближайшее время на территории промышленного парка.





















- Буквально за такой короткий визит у нас пласт вопросов был сдвинут, - отметил эффективность визита министра глава Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», министр промышленности России Денис Мантуров прилетел в Улан-Удэ сегодня. Он уже посетил промпарк Бурятии, куда на сегодняшний день зашли 11 резидентов. Министр предметно ознакомился с производством «Ажур-текс» и осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода.



После Мантуров провел встречу с представителями крупных компаний республики - «Ажур-текс», Селенгинского ЦКК, БЛК, Улан-Удэнского авиазавода, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байкальского завода минеральных наполнителей», «ДРД», «Барис», «Смит», «Вегос-м» и другими.



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Глава Бурятии Алексей Цыденов добавил, что даны и конкретные поручения в строительной отрасли – по доломитам и цементу. Также дано поручение по расширению номенклатуры продукции, которая подлежит поддержке при экспорте. Последнее поручение поможет «Байкальской лесной компании», которая производит конечный продукт деревообработки и поставляет его в США и страны Европы. Логистика у экспортных поставок очень сложная. Поддержка российского экспортного центра должна позволить расширить объём поставок.- Буквально за такой короткий визит у нас пласт вопросов был сдвинут, - отметил эффективность визита министра глава Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», министр промышленности России Денис Мантуров прилетел в Улан-Удэ сегодня. Он уже посетил промпарк Бурятии, куда на сегодняшний день зашли 11 резидентов. Министр предметно ознакомился с производством «Ажур-текс» и осмотрел цеха Улан-Удэнского авиационного завода.После Мантуров провел встречу с представителями крупных компаний республики - «Ажур-текс», Селенгинского ЦКК, БЛК, Улан-Удэнского авиазавода, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байкальского завода минеральных наполнителей», «ДРД», «Барис», «Смит», «Вегос-м» и другими.

Сегодня федеральный Фонд развития промышленности и Фонд субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Бурятия в присутствии министра промышленности России Дениса Мантурова и главы Бурятии Алексея Цыденова подписали соглашение о совместном финансировании проектов.Целью соглашения является содействие и кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитие промышленности в Бурятии.Глава Бурятии поблагодарил министра за поддержку местных предпринимателей и за расширение промпарка.- Мы развиваем индустриальный парк, увеличиваем площадь, дополнительные производственные площади будут включаться и будет соответствующая кооперация и распределение производства с увеличением производства, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.