Строителям «взлётки» в аэропорту Улан-Удэ выплатили зарплату

Подрядчик из Новороссийска пообещал рассчитываться вовремя
Со строителями взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал» рассчитались с долгами по зарплате. Вопрос обсуждался 28 мая на рабочем совещание с руководством ФГУП «Главное военное строительное управление №7».
- Главным вопросом стала задолженность по заработной плате перед работниками Новороссийского филиала, которые заняты на строительстве новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал». По итогам совещания руководство ФГУП «Главное военное строительное управление №7» дало обещание погасить задолженность в кратчайшие сроки и не допускать задержек в последующем. 29 и 30 мая работникам Новороссийского филиала была выплачена заработная плата за март и апрель 2018 года. На 31 мая задолженности перед работниками нет, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в редакцию обратилась жена одного из работников. Она рассказала, что её муж не получает деньги в течении трёх месяцев. Как она отметила, также аналогичная ситуация была в конце прошлого года. По её словам, тогда многие строители уволились.
Несмотря на это, завершить строительство новой «взлётки» планируют уже летом этого года
. Кроме того, в аэропорту «Байкал» через пару лет построят новый терминал. В конце апреля была торжественная закладка первого камня. На это событие прилетел министр транспорта России Максим Соколов
, также участвовали новый собственник аэропорта Роман Троценко и глава республики Алексей Цыденов.
Как заявили тогда чиновники, благодаря новому терминалу и присвоенному аэропорту «Байкал» пятой степени свободы пассажиропоток сможет увеличиться до 2,5 миллионов людей в год.
Подрядчик из Новороссийска пообещал рассчитываться вовремя
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