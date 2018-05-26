В Бурятии запустили акселерационную программу для стартапов

Лучшие проекты смогут претендовать на льготное финансирование
Фонд поддержки социальных проектов объявил о запуске второй акселерационной программы для стартапов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии, социальной защиты и обслуживания.
- Акселерационная программа направлена на формирование у лидеров проектов предпринимательских компетенций, ускорение развития и повышение эффективности социальных проектов, «упаковку» проектов для привлечения финансирования, масштабирования и тиражирования.
Проекты должны находиться на стадии реализации, иметь готовый продукт или услугу, которые можно предлагать клиентам, и обладать потенциалом самоокупаемости, сообщает минприроды Бурятии.
Лучшие проекты смогут претендовать на льготное финансирование в размере от 500 тысяч до 10 миллионов рублей на 3 года под 6,5% годовых.
Подать заявку на участие в акселераторе необходимо до 27 мая. Результаты будут озвучены 5 июня. 13 июня финалистов пригласят на стартовый интенсив в Москву. По итогам второго этапа отбора 35 проектов пройдут двухмесячную акселерационную программу.
Заявку возможно подать через сайт Агентства стратегических инициатив: http://asi.ru/news/91434/ или сайте Фонда http://fundsp.ru
Справочно:
Идею создания Фонда поддержки социальных проектов предложила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 марта 2017 года.
На заседании наблюдательного совета АСИ в Петрозаводске 26 июля 2017 года в рамках форума «Карелия: точки роста» глава государства одобрил создание фонда.
Первую акселерационную программу ФПСП запустил в феврале 2018 года. В стартовом интенсиве приняли участие 235 человек из более чем 45 субъектов РФ. Акселератор прошли лидеры 35 проектов из 16 регионов России. В апреле 2018 года свои решения потенциальным инвесторам представили 12 лучших проектных команд. Средний запрашиваемый объём финансирования составил 5 млн рублей.
Всего в 2018 году запланировано проведение трёх акселерационных программ.
В Бурятии запустили акселерационную программу для стартапов
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