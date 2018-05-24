Улан-Удэнский авиазавод изготовил опытный вертолёт Ми-171Ш



Модернизированный Ми-171Ш планируется направить на МВЗ после завершения выставки вертолётной индустрии HeliRussia-2018, где вертолёт будетпродемонстрирован на уличной статической экспозиции холдинга, сообщает пресс-служба УУАЗ.



- Когда в 2017 году на международном авиасалоне МАКС-2017 мы представили прототип модернизированного Ми-171Ш, на статической стоянке побывали свыше 70 иностранных делегаций. Интерес к этой машине очень высокий. Поэтому мы планируем уже в следующем году получить готовый вертолёт, который начнём предлагать заказчикам, - отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



При модернизации военно-транспортного вертолёта Ми-171Ш был учтён опыт выполнения специальных задач. Вертолёт создаётся в целях повышения эффективности десантно-транспортного и огневого обеспечения действий оперативных групп и будет иметь возможность выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.



Вертолёт оснащается двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. За счёт использования композитных лопастей несущего винта с новым профилем и Х-образного рулевого винта выросли крейсерская и максимальная скорость полёта вертолёта до 260 и 280 км\ч соответственно. Кроме того повышена тяговооружённость вертолёта и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.



Новый Ми-171Ш оснащён новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применён принцип комбинации «стеклянной кабины» и надёжных аналоговых приборов. Машина также оснащена цифровым автопилотом.



Повышена эффективность применения вертолёта в ночных условиях за счёт оснащения FLIR-системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем и двухдиапазонным свето-техническим оборудованием.



Также повышена боевая живучесть вертолёта. Машина комплектуется бортовым комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознаёт пуск ракет по вертолЁту, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.



Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съёмной облегчённой кевларовой бронёй. Также кевларовая броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жёсткой посадки» вертолёта предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.



Модернизация коснулась и состава вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолёт оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проёмах левой и правой двери установлено два пулемёта калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливается два курсовых пулемёта аналогичного калибра.

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолёты России» изготовил первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолёта Ми-171Ш. В ходе наземных и лётных испытаний специалистами Московского вертолётного завода имени Миля (МВЗ), а также ряда специализированных государственных институтов и лётных центров будет проведена оценка тактико-технических характеристик вертолёта.