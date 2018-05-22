Минспорт России: Ледовому дворцу в Улан-Удэ быть

Проект дворца планируют согласовать за неделю
Как сообщал «Байкал-Dailу», Улан-Удэ может остаться без Ледового дворца
. По данным ИА «Амител», инвестор предпочёл долгожданному улан-удэнскому проекту, вложение денег в ледовую арену на Алтае.
Однако минспорта России пообещал, что у Бурятии всё-таки будет Ледовый дворец. Об этом сообщила руководитель службы управления проектами развития спортивной индустрии Министерства спорта РФ Елена Сандакова.
- Дроздов не отказывался от своего обещания, - передаёт слова Сандаковой «МК» в Бурятии». - Максим Тимурович сказал, что идёт стадия переговоров. Сейчас ООО «Арена» вышла с частной концессионной инициативой. Начинается бумажная работа, а с 2019 года - непосредственная. Проект направлен в Минспорт Бурятии. Надеюсь, за неделю пройдёт процедура его согласования.
Вместимость Ледового дворца, который должен быть построен на территории ФСК в Улан-Удэ, планируют на 2,5 тысячи зрителей. В первоначальном проекте цифра была на 1,5 тысячи человек меньше. Его строительство оценивают почти в миллиард рублей.
Проект дворца планируют согласовать за неделю
Инвестор предпочёл долгожданному улан-удэнскому проекту, вложение денег в ледовую арену на Алтае
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