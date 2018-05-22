Минспорт России: Ледовому дворцу в Улан-Удэ быть

Вместимость Ледового дворца, который должен быть построен на территории ФСК в Улан-Удэ, планируют на 2,5 тысячи зрителей. В первоначальном проекте цифра была на 1,5 тысячи человек меньше. Его строительство оценивают почти в миллиард рублей.

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