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Улан-Удэ останется без Ледового дворца

Улан-Удэ останется без Ледового дворца
Экономика,  Фото:pixabay.com
Инвестор предпочёл долгожданному улан-удэнскому проекту, вложение денег в ледовую арену на Алтае

Инвестор ООО «Арена» из Барнаула, который развивает строительство ледовых арен в сибирском федеральном округе, отказался от проекта Ледового дворца в Улан-Удэ. Бизнесмен построит ледовую арену в Алтайском крае в городе Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году.

Директор ООО «Арена» Максим Бурденко, сообщил, что в ближайшее время не намерен вкладывать деньги в другие объекты и сосредоточит все силы на дворце в Рубцовске. 

- Что касается ледовой арены в Бурятии за миллиард рублей, строительством которого заинтересованы в компании, то этого не стоит ждать в ближайшие годы, - передаёт слова Бурденко ИА «Амител».

Вместимость Ледового дворца, который должен был быть построен на территории ФСК в Улан-Удэ, планировали на 2,5 тысячи зрителей. В первоначальном проекте цифра была на 1,5 тысячи человек меньше. Его строительство оценивали почти в миллиард рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии также завершается строительство крытой ледовой арены на проспекте Автомобилистов для тренировок детской команды хоккейного команды клуба «Моритона». Объект планируют запустить уже этой осенью.
 
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