Улан-Удэ останется без Ледового дворца



- Что касается ледовой арены в Бурятии за миллиард рублей, строительством которого заинтересованы в компании, то этого не стоит ждать в ближайшие годы, - передаёт слова Бурденко ИА «Амител».



Вместимость Ледового дворца, который должен был быть построен на территории ФСК в Улан-Удэ,



Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии также

Вместимость Ледового дворца, который должен был быть построен на территории ФСК в Улан-Удэ, планировали на 2,5 тысячи зрителей . В первоначальном проекте цифра была на 1,5 тысячи человек меньше. Его строительство оценивали почти в миллиард рублей.Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии также завершается строительство крытой ледовой арены на проспекте Автомобилистов для тренировок детской команды хоккейного команды клуба «Моритона». Объект планируют запустить уже этой осенью.

Инвестор ООО «Арена» из Барнаула, который развивает строительство ледовых арен в сибирском федеральном округе, отказался от проекта Ледового дворца в Улан-Удэ. Бизнесмен построит ледовую арену в Алтайском крае в городе Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году.Директор ООО «Арена» Максим Бурденко, сообщил, что в ближайшее время не намерен вкладывать деньги в другие объекты и сосредоточит все силы на дворце в Рубцовске.