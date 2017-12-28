В Улан-Удэ появится новая набережная



В конкурсе победит вариант красивой и реалистичной, то есть без хрустальных перил, набережной, пояснил Алексей Цыденов



В Улан-Удэ будет построена новая набережная. Об этом сообщил на странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.



Официальный конкурс на архитектурно-планировочное решение и дизайн-проект набережной в Улан-Удэ будет объявлен уже в начале января.



«Для того, чтобы предложения были качественно проработанными и в конкурсе приняли участие в том числе и профессиональные архитекторы и специализированные организации, определен призовой фонд до 3 млн. рублей. Вместе с тем, требований к участникам конкурса специальных нет, приглашаем всех желающих. Главное, чтобы предложенный вариант набережной был красивым, удобным, функциональным и реалистичным (реалистичным - это значит без отделки итальянским розовым мрамором и хрустальными перилами)», - пояснил Алексей Цыденов.



Лучший проект будет выбран путём открытого голосования среди жителей Улан-Удэ. Победитель будет определён только один, он и получит весь приз. Его проект будет заложен в основу строительства новой набережной.



Глава Бурятии призвал «дерзать всех творческих и креативных коллективов».





