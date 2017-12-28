|
28 Декабря
Популярное
|
В Улан-Удэ появится новая набережная
Экономика, 28.12.2017 16:18
В конкурсе победит вариант красивой и реалистичной, то есть без хрустальных перил, набережной, пояснил Алексей Цыденов
В Улан-Удэ будет построена новая набережная. Об этом сообщил на странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.
Официальный конкурс на архитектурно-планировочное решение и дизайн-проект набережной в Улан-Удэ будет объявлен уже в начале января.
«Для того, чтобы предложения были качественно проработанными и в конкурсе приняли участие в том числе и профессиональные архитекторы и специализированные организации, определен призовой фонд до 3 млн. рублей. Вместе с тем, требований к участникам конкурса специальных нет, приглашаем всех желающих. Главное, чтобы предложенный вариант набережной был красивым, удобным, функциональным и реалистичным (реалистичным - это значит без отделки итальянским розовым мрамором и хрустальными перилами)», - пояснил Алексей Цыденов.
Лучший проект будет выбран путём открытого голосования среди жителей Улан-Удэ. Победитель будет определён только один, он и получит весь приз. Его проект будет заложен в основу строительства новой набережной.
Глава Бурятии призвал «дерзать всех творческих и креативных коллективов».
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подарки вручили родителям двух девочек, появившихся в конце декабря
В конкурсе победит вариант красивой и реалистичной, то есть без хрустальных перил, набережной, пояснил Алексей Цыденов
В иркутском аэропорту установлен исторический рекорд по объёму пассажиропотока
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года
В текущем году бюджет города составил более 8 млрд. рублей
Промышленное предприятие отчиталось об итогах года
До конца года заводу необходимо выполнить намеченные объёмы работ
Это начнётся в 2018 году в связи с возрастающим грузопотоком
Им стала модель Ми-8АМТ для выполнения санитарных рейсов
АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» получил шесть новых многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиазавода
Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair
В Тофаларии после тестовых испытаний начала работу в постоянном режиме одна из крупнейших в России гибридных электростанций
Минсельхоз подвёл итоги года в пищевой и перерабатывающей промышленности
В прошлом году «чёрные лесорубы» заготовили 1,1 млн кубов древесины
Экономика, 26.12.2017
Финансирование объекта продлили до февраля 2018 года
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...