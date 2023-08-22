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«Бурятэнерго» оштрафовали за длительное отключение света

«Бурятэнерго» оштрафовали за длительное отключение света
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей

Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила в деятельности ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» нарушение законодательства в сфере обеспечения населения электроэнергией.

- Установлено, что в 2022 году на территории Прибайкальского района электросетевой организацией производились отключения электрической энергии, общая продолжительность которых превысила допустимое количество времени, - сообщает прокуратура Бурятии.

По постановлению прокурора района общество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии». Назначен штраф в 100 тысяч рублей.

прокуратура штраф отключение света

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