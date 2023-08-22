«Бурятэнерго» оштрафовали за длительное отключение света

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей



Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила в деятельности ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» нарушение законодательства в сфере обеспечения населения электроэнергией.



- Установлено, что в 2022 году на территории Прибайкальского района электросетевой организацией производились отключения электрической энергии, общая продолжительность которых превысила допустимое количество времени, - сообщает прокуратура Бурятии.



По постановлению прокурора района общество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии». Назначен штраф в 100 тысяч рублей.



