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В Бурятии выявлено почти 400 нарушений закона об охране труда

В Бурятии выявлено почти 400 нарушений закона об охране труда
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Статистику раскрыли в прокуратуре

С начала года прокуратура Бурятии выявила 385 нарушений закона об охране труда. Внесено 86 представлений, предъявлено 54 исковых заявления на общую сумму 1,8 млн рублей, сообщила пресс-служба надзорного органа.

По итогам надзорных мероприятий 44 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 20 – к административной.

- Особое внимание прокуроров сосредоточено на соблюдении работодателями законодательства о проведении специальной оценки условий труда, обучении и проверке знаний требований охраны труда. После прокурорского вмешательства на предприятиях разработаны и утверждены инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Так, в ходе проверки золотодобывающей организации в Окинском районе в связи с произошедшим несчастным случаем установлены факты несоблюдения нормативных требований при работе на конвейере дробильного отделения цеха обогащения, непроведения экспертизы промышленной безопасности технического устройства и оценки профессиональных рисков на рабочем месте дробильщика.

После прокурорского вмешательства пострадавшему работнику выплачена компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей. Руководитель организации привлечён к административной ответственности.

По результатам рассмотрения представления прокурора Кабанского района, внесённого руководителю предприятия целлюлозной промышленности, организовано прохождение работниками обязательных медицинских осмотров и освидетельствований. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Вопросы соблюдения законодательства об охране труда работников угледобывающих предприятий, а также устранение выявленных нарушений находятся на контроле органов прокуратуры республики.
прокуратура охрана труда

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