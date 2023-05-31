В Улан-Удэ бизнесмена не хотели подключать к электросетям

Юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей



В Улан-Удэ сетевая организация отказала предпринимателю в подключении к электрическим сетям, сообщила прокуратура Бурятии.



- Установлено, что организацией неправомерно отказано в переоформлении документов о технологическом присоединении объекта к электрическим сетям в связи со сменой собственника, что воспрепятствовало заключению договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, - говорится в сообщении.



На основании постановления прокурора Октябрьского района юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа или установленного порядка технологического присоединения к электрическим сетям». Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.



Решение пока не вступило в законную силу.



