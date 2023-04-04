В Бурятии золотодобывающая компания нерационально использовала недра

Штраф назначили главному инженеру



В Окинском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающей организации.



- В ходе выездной проверки на месторождении драгоценного металла установлен факт нерационального использования недр. Это привело к сверхнормативным потерям полезных ископаемых, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Генеральный директор организации получил представление прокуратуры.



Главный инженер предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ «Нарушение требований по рациональному использованию недр». Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.



