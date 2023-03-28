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В Улан-Удэ на турвыставку приедут делегации из Монголии и Казахстана

В Улан-Удэ на турвыставку приедут делегации из Монголии и Казахстана
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Выставка Baikal Travel Mart–2023 пройдёт в апреле

С 7 по 9 апреля в Улан-Удэ состоится международная туристская выставка Baikal Travel Mart–2023. Это ключевое событие года сферы туризма Байкальского региона, сообщает туристский информационный центр «Байкал».

В программе выставки - обширная деловая программа. В рамках неё пройдут круглые столы, семинары с участием экспертов сферы туризма, представителей органов власти, туристских компаний.

Гости выставки смогут посетить интересные дискуссионные площадки на разные темы. А также узнать много нового про цифровые технологии в туризме, тренды турпродуктов для Бурятии, событийные мероприятия, гастрономическая дипломатия в туризме, турсувенир, новинки в законодательстве в области туризма и многое другое.

Подтвердили свёе участие в выставке делегации из Монголии, Казахстана, Московской области, Республики Саха (Якутия), Республики Крым, Амурской области, Забайкальского края, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга и других регионов. Гости из других стран и регионов России покажут жителям Бурятии свои лучшие турпродукты и услуги.

Мероприятия выставки пройдут в Национальной библиотеке Бурятии и театре бурятской драмы. Торжественное открытие выставки пройдёт 7 апреля в Бурдраме в 11:00.

Среди гостей выставки - председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, президент ассоциации туризма Монголии Дамбын Гантимур, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов, президент Международного эногастрономического Леонид Гелибтерман и многие признанные эксперты в области туризма.


Возрастное ограничение 6+ 
туризм выставка

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