В Улан-Удэ на турвыставку приедут делегации из Монголии и Казахстана

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Выставка Baikal Travel Mart–2023 пройдёт в апреле



С 7 по 9 апреля в Улан-Удэ состоится международная туристская выставка Baikal Travel Mart–2023. Это ключевое событие года сферы туризма Байкальского региона, сообщает туристский информационный центр «Байкал».



В программе выставки - обширная деловая программа. В рамках неё пройдут круглые столы, семинары с участием экспертов сферы туризма, представителей органов власти, туристских компаний.



Гости выставки смогут посетить интересные дискуссионные площадки на разные темы. А также узнать много нового про цифровые технологии в туризме, тренды турпродуктов для Бурятии, событийные мероприятия, гастрономическая дипломатия в туризме, турсувенир, новинки в законодательстве в области туризма и многое другое.



Подтвердили свёе участие в выставке делегации из Монголии, Казахстана, Московской области, Республики Саха (Якутия), Республики Крым, Амурской области, Забайкальского края, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга и других регионов. Гости из других стран и регионов России покажут жителям Бурятии свои лучшие турпродукты и услуги.



Мероприятия выставки пройдут в Национальной библиотеке Бурятии и театре бурятской драмы. Торжественное открытие выставки пройдёт 7 апреля в Бурдраме в 11:00.



Среди гостей выставки - председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, президент ассоциации туризма Монголии Дамбын Гантимур, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов, президент Международного эногастрономического Леонид Гелибтерман и многие признанные эксперты в области туризма.





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