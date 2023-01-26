На встрече присутствовали Алексей Оловянников и Валентина Бальжанова
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев встретился с представителями крупных сетевых торговых компаний и промышленных предприятий.
В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций республики Алексей Оловянников, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Валентина Бальжанова.
На встрече обсудили особенности осуществления государственного контроля (надзора) в связи с введёнными правительством России ограничениями, вопросы ценообразования на социально-значимые продукты питания.
Исполняющий обязанности прокурора республики рассказал бизнесменам о принимаемых прокуратурой мерах по снижению административной нагрузки на бизнес, разъяснил законодательство, регламентирующее деятельность органов контроля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии встретился с бизнесменами
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