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Исполняющий обязанности прокурора Бурятии встретился с бизнесменами

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии встретился с бизнесменами
Бизнес,  Фото:прокуратура РБ
На встрече присутствовали Алексей Оловянников и Валентина Бальжанова

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев встретился с представителями крупных сетевых торговых компаний и промышленных предприятий.

В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций республики Алексей Оловянников, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Валентина Бальжанова.

На встрече обсудили особенности осуществления государственного контроля (надзора) в связи с введёнными правительством России ограничениями, вопросы ценообразования на социально-значимые продукты питания.

Исполняющий обязанности прокурора республики рассказал бизнесменам о принимаемых прокуратурой мерах по снижению административной нагрузки на бизнес, разъяснил законодательство, регламентирующее деятельность органов контроля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 
прокуратура бизнес

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