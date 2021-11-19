В Улан-Удэ ожидаются страсти по фасадам

Питерская фирма разрабатывает концепцию внешнего вида улиц Улан-Удэ
В Улан-Удэ разрабатывают концепцию внешнего вида улиц. Она позволит навести порядок в хаотичном размещении рекламы и гармонизировать архитектурный облик города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Архитектурно-художественную концепцию улиц разрабатывает Санкт-Петербургская подрядная организация «Точка».
Пилотная концепция охватывает территорию двух участков – улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева до пересечения с улицей Советской и участок, включающий в себя два видовых объекта в центральной части города - гостиницу «Бурятия» и ТРЦ «Сибирь».
- Концепция – это наглядная, иллюстрированная картина решения по оформлению фасадов зданий. Она является отражением требований, установленных муниципальными нормативными правовыми актами, - сказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.
Проект предполагает формирование рекомендаций по типам, размещению, габаритам и количеству информационных и рекламных конструкций, по цвету фона вывесок.
К примеру, в концепции говорится, что «цвет вывесок следует сочетать с цветовой гаммой здания, на котором она устанавливается. Главный принцип при выборе цвета - вывеска не должна нарушать цветовой цельности фасада. Рекомендуется подбирать нейтральные оттенки, допускается акцентировать детали яркими оттенками».
Сейчас проходит общественное обсуждение концепции с предпринимателями, общественниками, архитекторами, дизайнерами и урбанистами. В начале следующего года планируется утверждение концепции внешнего вида улиц Улан-Удэ.
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