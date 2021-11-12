Фабрика «Селенга» получила знак качества «100 лучших товаров России»

Стратегия развития компании «Титан» разработана на ближайшие десять лет



12 ноября в Улан-Удэ наградили победителей всероссийского конкурса «100 Лучших товаров России 2021». Как всегда, конкурс проводился в два этапа – на региональном и федеральном уровне.



На региональном этапе конкурсантов оценивала комиссия по качеству. В её входят руководители и специалисты министерств Бурятии, Торгово-промышленной палаты, отдельных надзорных органов и органов по сертификации, специалисты Бурятского центра стандартизации, метрологии и испытаний. В отношении продовольственных товаров проводились дегустации и испытания на соответствие требованиям национальных стандартов. Также оценивались отзывы потребителей и сведения от надзорных органов о конкурсной продукции и услугах.



- По итогам работы региональной конкурсной комиссии в 2021 году от Бурятии на федеральный этап конкурса были рекомендованы 38 наименований продукции и услуг от 17 предприятий республики. На федеральном этапе наши продукции и услуги прошли окончательную оценку экспертной комиссией дирекции программы «100 лучших товаров России». По результатам восемь товаров и услуг из Бурятии были удостоены звания лауреата, и 14 финалистов стали дипломантами престижного смотра качества, - рассказал исполняющий обязанности директора ФБУ «Бурятский центр стандартизации, метрологии и испытаний» Евгений Челночков.



В число лучших товаров России вошла продукция и услуги компаний АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Селенгинский ЦКК», АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», ООО «Бурятмяспром», ООО «Кондитерская фабрика «Амта», АО «Улан-Удэнская птицефабрика», ИП Грудинин Д.А. (ТМ «Байкальская Смолка»), ИП Макарова К.А. (гель-лаки «KIRA»), Бурятского республиканского педколледжа, ООО «Диагрупп», ИП Шабакова С.И., сеть турагентств «Велл», ООО «Оптика Сэсэг», ООО «Тамир», ООО оеабилитационный центр «Байкал».



Также уже не первый год почётным знаком качества награждается ИП Бредний К.В. (Кондитерский цех «Кондитерские истории») и ООО «Мясоперерабатывающая фабрика «Селенга».



Исполняющий директор фабрики «Селенга» Раиса Бредний рассказывает, что знак «100 Лучших товаров России» на продукции очень важен не только для компании, но и для покупателей.



- Фабрика «Селенга» отправила на конкурс два сервелата. Это сервелат «Ореховый», который как раз производится с кедровым орехом. Он даёт определённый привкус. Второй сервелат у нас «Фирменный». Он также производится по всем ГОСТам, и там самое качественное мясо. В линейке наших полукопчёных колбас они лучшие, и в очередной раз это подтвердили. С «Кондитерских историй» у нас представлено два торта «Неженка» и «Черёмуховый». «Черёмуховый» у нас в республике очень любят, и я рада, что он москвичам тоже приглянулся. Также два пирожных – «Сказка» и «Зимняя вишня», - рассказала Раиса Бредний.



По её словам, стратегия компании «Титан» разработана на ближайшие 10 лет. В компании подчёркивают, что обязательства перед республикой, банками, работниками выполняются в полном объёме.



- Качество нашего производства вновь оценили на федеральном уровне. Предприятие самодостаточно – имеет своё производство и торговую сеть. Всё это позволяет уверенно смотреть в будущее, конкурировать на любом уровне, - отмечают представители «Титана».



Маркировать продукцию узнаваемым логотипом конкурса «100 лучших товаров России» производители могут в течение двух лет.



Вместе с тем, это право налагает на лауреатов и дипломантов конкурса определенные обязательства. Победители подписывают декларацию качества, содержащую обязательство поддерживать достигнутый уровень качества продукции и услуг.



После церемонии награждения первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин отметил, что держать высоко поднятую планку всегда не просто.



- Я верю, что с завершением конкурса качество продукции, удостоенной сегодня наград, будет оставаться на высоте и будет радовать каждого потребителя. Я поздравляю вас с успехом. Если качество станет главной идеей вашего бизнеса, то успех будет вам сопутствовать всегда. Думаю, что никакие вирусы не смогут этому помешать, - подытожил Всеволод Мухин.

