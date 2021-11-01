За выходные дни было проверено 30 объектов
В Улан-Удэ мобильные бригады проверяют объекты торговли, общественного питания и бытовых услуг на предмет того, как организована процедура проверки QR-кодов.
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За выходные дни было проверено 30 объектов, в том числе выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Выявлены нарушения установленных требований соблюдения требований указа главы Бурятии о входе в торговые центры при наличии вакцинации, - сообщили в мэрии.
Составлены протоколы на должностных лиц ТРЦ «Заря».
Помимо этого, в продуктовом магазине на улице Хоца Намсараева выявлено нарушение масочного режима, и также составлен протокол.
Также провели профилактические беседы с сотрудниками объектов торговли и общественного питания и посетителями.
С 30 октября по 7 ноября в Бурятии требуют QR-коды о вакцинации, перенесённой болезни, справки о медотводе при посещении общественных заведений. По новым требованиям, для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, наряду с документом о медицинском отводе, необходимо предоставить отрицательный результат лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения.
В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов
Бизнес, Фото:
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