В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов

За выходные дни было проверено 30 объектов



В Улан-Удэ мобильные бригады проверяют объекты торговли, общественного питания и бытовых услуг на предмет того, как организована процедура проверки QR-кодов.

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За выходные дни было проверено 30 объектов, в том числе выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе администрации города.



- Выявлены нарушения установленных требований соблюдения требований указа главы Бурятии о входе в торговые центры при наличии вакцинации, - сообщили в мэрии.



Составлены протоколы на должностных лиц ТРЦ «Заря».



Помимо этого, в продуктовом магазине на улице Хоца Намсараева выявлено нарушение масочного режима, и также составлен протокол.



Также провели профилактические беседы с сотрудниками объектов торговли и общественного питания и посетителями.



С 30 октября по 7 ноября в Бурятии требуют QR-коды о вакцинации, перенесённой болезни, справки о медотводе при посещении общественных заведений. По новым требованиям, для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, наряду с документом о медицинском отводе, необходимо предоставить отрицательный результат лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения.





