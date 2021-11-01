 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

Популярное

В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов

В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
За выходные дни было проверено 30 объектов

В Улан-Удэ мобильные бригады проверяют объекты торговли, общественного питания и бытовых услуг на предмет того, как организована процедура проверки QR-кодов.

За выходные дни было проверено 30 объектов, в том числе выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Выявлены нарушения установленных требований соблюдения требований указа главы Бурятии о входе в торговые центры при наличии вакцинации, - сообщили в мэрии.

Составлены протоколы на должностных лиц ТРЦ «Заря».

Помимо этого, в продуктовом магазине на улице Хоца Намсараева выявлено нарушение масочного режима, и также составлен протокол.

Также провели профилактические беседы с сотрудниками объектов торговли и общественного питания и посетителями.

С 30 октября по 7 ноября в Бурятии требуют QR-коды о вакцинации, перенесённой болезни, справки о медотводе при посещении общественных заведений. По новым требованиям, для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, наряду с документом о медицинском отводе, необходимо предоставить отрицательный результат лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения.


коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью
В Бурятии предприятие загрязняло почву нефтью
Бизнес, 01.11.2021
Нарушение раскрыли благодаря неравнодушному жителю
В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов
В Улан-Удэ проходят проверки по соблюдению системы QR-кодов
Бизнес, 01.11.2021
За выходные дни было проверено 30 объектов
Сбер поддержал строительство гостиничного комплекса на Байкале
Сбер поддержал строительство гостиничного комплекса на Байкале
Бизнес, 01.11.2021
Реализация инвестиционного проекта стала возможной благодаря Сбербанку
В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
В Улан-Удэ у оконной фирмы отсудили почти 900 тысяч
Бизнес, 01.11.2021
Компания, не выполнившая работы, ответит перед клиентами
В этом году в Бурятии больше не будет «Победы»
В этом году в Бурятии больше не будет «Победы»
Бизнес, 31.10.2021
Лоукостер «Победа» свернул на некоторое время работу в Бурятии
В Бурятии приступили к строительству отеля в «Байкальской гавани»
В Бурятии приступили к строительству отеля в «Байкальской гавани»
Бизнес, 31.10.2021
В будущем 4-звездочном отеле гостей будут принимать круглый год. Фоторепортаж
Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений
Бурятия избежала московского сценария ковид-ограничений
Бизнес, 31.10.2021
Бизнес-омбудсмен Бурятии прокомментировал введённую систему QR-кодов
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
СберБанк опубликовал график работы своих отделений в период нерабочих дней
Бизнес, 29.10.2021
С 30 октября по 3 ноября банк будет работать в обычном режиме
Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»
Сбер запустил спецпроект «Каникулы со Сбером»
Бизнес, 29.10.2021
Школьникам предложат подборку развивающего контента из более чем 40 активностей
Бизнес Бурятии интересуется СберРейтингом
Бизнес Бурятии интересуется СберРейтингом
Бизнес, 28.10.2021
Инструмент поддержки может предупредить возможные риски
В Забайкалье построят завод железобетонных изделий
В Забайкалье построят завод железобетонных изделий
Бизнес, 25.10.2021
В настоящее время проводится технический аудит выбранной для завода территории
Сбер представил игру для будущих инвесторов
Сбер представил игру для будущих инвесторов
Бизнес, 21.10.2021
«Портфельмер» может помочь молодёжи разобраться в инвестиционных инструментах
билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»
билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»
Бизнес, 21.10.2021
«Твоё решение» можно настроить под свои индивидуальные потребности
«Универсальная» карта. Больше, чем просто скидка
«Универсальная» карта. Больше, чем просто скидка
Бизнес, 19.10.2021
Как в Улан-Удэ сэкономить на покупке мебели при помощи кешбэка, а ещё сделать себе подарок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^