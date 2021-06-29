Этим летом ТТК приготовил для вас «Вкусный микс»! Самые популярные продукты – Домашний интернет, Интерактивное телевидение и ТВ-приставка собраны в единый продукт, который поможет вам сделать наступающее лето ярким и насыщенным
«Вкусный микс» – это пакетное предложение для новых абонентов ТТК. Тарифный план включает в себя высокоскоростной домашний интернет, широкий выбор телеканалов и современную ТВ-приставку всего за 490 рублей в месяц. Популярные услуги представлены по единой выгодной цене, которая гарантированно не изменится в течение года. Дополнительно на выгодных условиях можно приобрести Wi-Fi роутер – в рассрочку или с помощью единовременной оплаты.
Пользователям Интерактивного телевидения ТТК предоставляется разнообразие телеканалов, в том числе в высоком качестве Full HD. Удобная система уведомлений поможет быть в курсе новинок и предложит вам персональные рекомендации. Также доступны функции управления эфиром – постановка на паузу и перемотка: смотрите любимые фильмы и телепередачи тогда, когда вам это удобно!
Домашний интернет от ТТК работает быстро и надежно более чем в 300 населенных пунктах России.
Также абонентам ТТК доступны различные возможности: подписка на антивирусный софт, сервис облачного гейминга ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные игры на обычном ноутбуке, и многое другое.
С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании https://ulanude.ttk.ru/internet-tv/ или или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.
Летом ТТК предлагает абонентам Улан-Удэ «Вкусный микс»
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