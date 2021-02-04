Пациент считает, что потерял обоняние в результате ошибочных действий медиков
В феврале 2020 года улан-удэнец обратился в медицинскую организацию, где ему был поставлен диагноз – хронический ринит. Пациенту провели процедуру промывания носовых пазух. Во время процедуры мужчина почувствовал острую боль, затем последовала обширная аллергическая реакция.
Улан-удэнец обратился в суд с иском о взыскании с медорганизации компенсации морального вреда в размере 11 млн рублей. Он заявил о потере обоняния в результате ошибочных действий персонала.
- Проведённая судебно-медицинская экспертиза отметила недостатки в оказании медицинской помощи. Но прямой причинно-следственной связи между обнаруженными недостатками медицинской помощи и осложнением в виде потери обоняния не установлено, - отметили в Железнодорожном районном суде.
С учётом заключения экспертизы суд удовлетворил исковые требования частично. С ответчика в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Улан-удэнец, потерявший обоняние, требовал 11 миллионов
Бизнес, Фото:
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