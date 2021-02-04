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Улан-удэнец, потерявший обоняние, требовал 11 миллионов

Улан-удэнец, потерявший обоняние, требовал 11 миллионов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Пациент считает, что потерял обоняние в результате ошибочных действий медиков

В феврале 2020 года улан-удэнец обратился в медицинскую организацию, где ему был поставлен диагноз – хронический ринит. Пациенту провели процедуру промывания носовых пазух. Во время процедуры мужчина почувствовал острую боль, затем последовала обширная аллергическая реакция.

Улан-удэнец обратился в суд с иском о взыскании с медорганизации компенсации морального вреда в размере 11 млн рублей. Он заявил о потере обоняния в результате ошибочных действий персонала.

- Проведённая судебно-медицинская экспертиза отметила недостатки в оказании медицинской помощи. Но прямой причинно-следственной связи между обнаруженными недостатками медицинской помощи и осложнением в виде потери обоняния не установлено, - отметили в Железнодорожном районном суде.

С учётом заключения экспертизы суд удовлетворил исковые требования частично. С ответчика в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.
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