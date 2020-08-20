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В Иркутской области обнаружили 30 кг нелегальной чёрной икры

В Иркутской области обнаружили 30 кг нелегальной чёрной икры
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Большегруз остановили в Слюдянке

19 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка в Иркутской области обнаружили 30 кг нелегальной осетровой икры.

- В ходе досмотра полуприцепа рефрижератора Volvo, перевозившего 20 тонн замороженной горбуши и другой рыбной продукции по маршруту Владивосток – Ставрополь, обнаружены 60 пищевых контейнеров без маркировки с икрой осетровых пород рыб общим весом 30 кг, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Водитель грузовика привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа. Контейнеры с чёрной икрой изъяли сотрудники полиции и поместили на ответственное хранения до принятия правового решения.



икра Россельхознадзор
 
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