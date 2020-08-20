В Иркутской области обнаружили 30 кг нелегальной чёрной икры

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Большегруз остановили в Слюдянке



19 августа на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка в Иркутской области обнаружили 30 кг нелегальной осетровой икры.



- В ходе досмотра полуприцепа рефрижератора Volvo, перевозившего 20 тонн замороженной горбуши и другой рыбной продукции по маршруту Владивосток – Ставрополь, обнаружены 60 пищевых контейнеров без маркировки с икрой осетровых пород рыб общим весом 30 кг, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Водитель грузовика привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением штрафа. Контейнеры с чёрной икрой изъяли сотрудники полиции и поместили на ответственное хранения до принятия правового решения.







