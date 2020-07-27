В Иркутской области выдан первый льготный микрозайм пострадавшему от пандемии бизнесу

Первый микрозайм получила владелица кафе



Фонд микрокредитования Иркутской области выдал первый льготный заём по программе поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за пандемии COVID-19. Заём на два года под 3% годовых получила предприниматель Лариса Щетинина из рабочего посёлка Чунский на восстановление работы своего кафе.



Кафе работает в посёлке уже 11 лет. Это семейный бизнес. Почти четыре месяца назад — с момента введения в Иркутской области режима самоизоляции – оно закрылось. При этом обязательные платежи за электроэнергию, интернет, охрану предприниматель должна оплачивать.



- Мы очень хотим поскорее начать работать в обычном режиме. Недавно открыли летнюю веранду — с соблюдением дистанции одновременно её могут посетить всего четыре человека. Раньше в кафе мы кормили обедами гораздо больше человек, по вечерам проходили дискотеки для молодёжи. В условиях пандемии это невозможно. О программе поддержки в фонде мы узнали в администрации Чунского района. Микрозайм под 3% годовых поможет нам сохранить бизнес, - рассказала предприниматель Лариса Щетинина.



Сейчас кроме летней веранды кафе занимается обслуживанием по госконтракту МВД России: готовит для сотрудников завтраки, обеды и ужины и доставляет в одноразовых контейнерах с соблюдением всех мер безопасности.



В Иркутской области реализуется антикризисный пакет мер поддержки бизнес-сообщества. В июле антикризисный пакет мер был расширен: Фонд микрокредитования Иркутской области начал прием заявок на льготные микрозаймы - до 5 млн рублей под 3% годовых на срок до двух лет - от предпринимателей, деятельность которых пострадала из-за распространения новой коронавирусной инфекции.



На получение льготной финансовой поддержки могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Иркутской области не менее 12 месяцев до даты подачи заявления.



Общий объем финансирования мероприятий составит 172,6 млн рублей, в том числе 163,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 9 млн рублей – областного, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

