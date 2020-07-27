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В Иркутской области выдан первый льготный микрозайм пострадавшему от пандемии бизнесу

В Иркутской области выдан первый льготный микрозайм пострадавшему от пандемии бизнесу
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Первый микрозайм получила владелица кафе

Фонд микрокредитования Иркутской области выдал первый льготный заём по программе поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за пандемии COVID-19. Заём на два года под 3% годовых получила предприниматель Лариса Щетинина из рабочего посёлка Чунский на восстановление работы своего кафе.

Кафе работает в посёлке уже 11 лет. Это семейный бизнес. Почти четыре месяца назад — с момента введения в Иркутской области режима самоизоляции – оно закрылось. При этом обязательные платежи за электроэнергию, интернет, охрану предприниматель должна оплачивать.

- Мы очень хотим поскорее начать работать в обычном режиме. Недавно открыли летнюю веранду — с соблюдением дистанции одновременно её могут посетить всего четыре человека. Раньше в кафе мы кормили обедами гораздо больше человек, по вечерам проходили дискотеки для молодёжи. В условиях пандемии это невозможно. О программе поддержки в фонде мы узнали в администрации Чунского района. Микрозайм под 3% годовых поможет нам сохранить бизнес, - рассказала предприниматель Лариса Щетинина.

Сейчас кроме летней веранды кафе занимается обслуживанием по госконтракту МВД России: готовит для сотрудников завтраки, обеды и ужины и доставляет в одноразовых контейнерах с соблюдением всех мер безопасности.

В Иркутской области реализуется антикризисный пакет мер поддержки бизнес-сообщества. В июле антикризисный пакет мер был расширен: Фонд микрокредитования Иркутской области начал прием заявок на льготные микрозаймы - до 5 млн рублей под 3% годовых на срок до двух лет - от предпринимателей, деятельность которых пострадала из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

На получение льготной финансовой поддержки могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Иркутской области не менее 12 месяцев до даты подачи заявления.

Общий объем финансирования мероприятий составит 172,6 млн рублей, в том числе 163,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 9 млн рублей – областного, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
коронавирус предприниматели
 
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