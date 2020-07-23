В Бурятии лесозаготовители захламили площадки

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Это может стать причиной распространения вредителей



В Бурятии госинспекторы провели досмотр партии лесоматериалов в рамках фитосанитарной сертификации на основании заявлений ООО «Промтехлес» (Мухоршибирский район), ООО «Лига Транс», ООО «Лэком».



На базах выявлено нарушение – захламление территории погрузочно-разгрузочной площадки порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



- В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложен штраф, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



