Это может стать причиной распространения вредителей
В Бурятии госинспекторы провели досмотр партии лесоматериалов в рамках фитосанитарной сертификации на основании заявлений ООО «Промтехлес» (Мухоршибирский район), ООО «Лига Транс», ООО «Лэком».
На базах выявлено нарушение – захламление территории погрузочно-разгрузочной площадки порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.
- В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложен штраф, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии лесозаготовители захламили площадки
Бизнес, Фото:
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