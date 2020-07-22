Руководитель организации не передал документы конкурсному управляющему
Акционерное общество «Промгражданстрой» признано банкротом, открыто конкурсное производство. У компании остался многоквартирный дом, не сданный дольщикам –он включен в единый реестр проблемных объектов.
- Вопреки законодательству о банкротстве руководителем застройщика не обеспечена передача бухгалтерской и иной документации должника конкурсному управляющему, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В отношении и. о. генерального директора АО «Промгражданстрой» возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего.
Арбитражным судом республики и. о. генерального директора общества оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Как сообщал «Байкал-Daily», проблема обманутых дольщиков Бурятии практически решена.
В Улан-Удэ обанкротившийся застройщик препятствовал конкурсному управляющему
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