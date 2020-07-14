Проблема обманутых дольщиков Бурятии практически решена

В республике завершат строительство восьми проблемных домов
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о софинансировании с генеральным директором Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым. При помощи Фонда в республике завершат строительство восьми проблемных объектов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», проблема обманутых дольщиков стране сдвинулась с мёртвой точки, когда появился федеральный фонд поддержки дольщиков, вслед за ним были созданы и региональные фонды. Работает такой и в Бурятии. Теперь придёт финансирование (львиная доля из федерального бюджета) на проблемные достройки. Если дом в высокой степени готовности, его достроят (при условии банкротства застройщика), если в низкой – дольщики получают компенсации, причём по нынешней рыночной стоимости, а не старым ценам. Ранее глава Бурятии заявил, что в республике не останется ни одного обманутого дольщика.
На сегодняшний день планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое правительство Бурятии уже подписало и направило в Фонд.
- На завершение строительства по всем проблемам домам потребуется 1,6 млрд рублей. В бюджете республики таких денег нет, а дома необходимо или достраивать, или людям компенсацию выплачивать, - пояснил Алексей Цыденов.
Заключение соглашения о софинансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков в Бурятии прокомментировал Константин Тимофеев.
- Мы можем приступать к дальнейшей работе. В бюджете Бурятии предусмотрены средства для софинансирования восстановления прав граждан, в размере 97 млн рублей, что составляет 6% от необходимого объема, а ещё 94% будет выделено из средств федерального бюджета, – сообщил он.
С помощью Фонда будет решён вопрос по восьми проблемным объектам: большая часть будет достроена. При этом требуется инициирование процедуры банкротства застройщиков, которые не принимают мер по достройке своих объектов.
Данный механизм будет задействован для завершения строительства жилого комплекса в 105 микрорайоне (ООО «ДомСтройКомплект»), многоквартирного жилого дома по ул. Сахьяновой, 9 (ООО «Универсал») и застройки по ул. Лебедева (АО «Промгражданстрой»). Эти объекты будут достроены полностью.
При этом проект малоэтажной жилой застройки в 140А квартале ПСК «Тамир» будет завешён частично. Дома № 4 и 5 предполагается достроить, а дольщикам дома №7 (готовность 15%) – выплатить компенсацию.
Первый этап строительства многоквартирного дома по проспекту Строителей «Сити-Строй» также будет завершен, а по второму этапу (готовность 5%) планируется компенсация.
Выплаты могут получить и дольщики молодёжного жилого комплекса по ул. Столичная (ООО ГК «Шэнэсэн») и многоквартирного жилого дома в 111 мкрн (ООО «Регионжилстрой»).
По АО «Промгражданстрой» уже принято решение о банкротстве. На других застройщиков поданы заявления о признании несостоятельными и открытии конкурсного производства, которые будут рассмотрены в течение июля.
Ещё по одному проблемному объекту – пяти двухэтажным домам в 140 квартале (ЖСК «Новосел», который образовался в результате банкротства застройщика ООО «Стам-строй») также планируется восстановление прав граждан с помощью механизма Фонда. Сегодня члены кооператива при поддержке регионального фонда готовят пакет документов для направления в федеральный фонд. Причём завершить строительство планируется только четырёх домов, дольщикам последнего (готовность 5%), соответственно планируется выплата компенсации.
- Надо отметить, что данный механизм гарантированно даёт возможность восстановить нарушенные права дольщиков: достроить жилые дома либо предоставить компенсационные выплаты, но процедурно это достаточно длительный процесс, - уточнил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.
Время потребуется на рассмотрение судом заявлений о признании застройщика банкротом, процедуру конкурсного производства, обследование федеральным фондом технического состояния объекта и определение рыночной стоимости, принятие решение Наблюдательным советом федерального фонда о финансировании, передачу прав застройщика Фонду поддержки дольщиков Бурятии, закупочные процедуры на строительно-монтажные работы и само строительство объектов.
Проблема обманутых дольщиков Бурятии практически решена
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