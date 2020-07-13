10% исследованной молочной продукции не соответствуют нормам
За первое полугодие 2020 года в Бурятии исследовали 294 пробы молочной продукции на микробиологические, физико-химические показатели и показатели, характеризующие фальсификацию.
- Доля проб, не соответствующих требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», составила 10,9%, что выше показателя за аналогичный период 2019 года. Превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и радионуклидов не установлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
По нарушениям составлено 18 протоколов. Наложено административных штрафов на сумму более 120 тысяч рублей.
Также предотвращена продажа некачественной молочной продукции, произведённой на молокоперерабатывающих предприятиях Бурятии, общим объёмом более 600 кг.
По предписанию управления Роспотребнадзора прекращено действие декларации индивидуального предпринимателя на сливочное масло, производимое с нарушением технологии.
Работа по контролю за качеством и безопасностью молочной продукции продолжается, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Особое внимание уделяется качеству сыра и сырной продукции.
Жителей Бурятии избавили от 600 кг некачественной «молочки»
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
10% исследованной молочной продукции не соответствуют нормам
Незаконную проверку остановила прокуратура
Кафе в Бурятии вновь уличают в нарушении ковидных правил
Коллектив МФЦ получил 20 тысяч медицинских масок
Пасека не была зарегистрирована, а ветеринарно-санитарный паспорт не оформлен
Подрядчики ведут работы за свой счёт
Реклама появилась, когда рестораны были закрыты из-за пандемии коронавируса
Пользоваться SberPay можно как онлайн, так и офлайн
Перевозчики не оформили ветеринарные сопроводительные документы
Бизнес получил безвозмездные президентские субсидии
В столице Бурятии до 30 сентября проходит совместная акция Сбербанка и Mastercard
Эксперты проанализировали свыше 7 тысяч тестов в сетях всех операторов связи республики
«Пикантный» баннер с красавцем-мужчиной обнаружили в спальном районе
Пассажир подал иск к АО «Авиакомпания Сибирь»
Речь идёт о маршрутах №№ 97 и 97 квартал