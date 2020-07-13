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Жителей Бурятии избавили от 600 кг некачественной «молочки»

Жителей Бурятии избавили от 600 кг некачественной «молочки»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
10% исследованной молочной продукции не соответствуют нормам

За первое полугодие 2020 года в Бурятии исследовали 294 пробы молочной продукции на микробиологические, физико-химические показатели и показатели, характеризующие фальсификацию.

- Доля проб, не соответствующих требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», составила 10,9%, что выше показателя за аналогичный период 2019 года. Превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и радионуклидов не установлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

По нарушениям составлено 18 протоколов. Наложено административных штрафов на сумму более 120 тысяч рублей.

Также предотвращена продажа некачественной молочной продукции, произведённой на молокоперерабатывающих предприятиях Бурятии, общим объёмом более 600 кг.

По предписанию управления Роспотребнадзора прекращено действие декларации индивидуального предпринимателя на сливочное масло, производимое с нарушением технологии.

Работа по контролю за качеством и безопасностью молочной продукции продолжается, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии. Особое внимание уделяется качеству сыра и сырной продукции.


Роспотребнадзор молоко
 
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