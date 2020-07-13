В Бурятии пресекли незаконную проверку торговой сети

- В связи с изменениями федерального законодательства о государственном контроле, до конца 2020 года контролирующие органы не проводят плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также юридических лиц, не относящихся к таковым, в случае если их деятельность или эксплуатируемые объекты не относятся к категории чрезвычайно высокого или высокого риска. В нарушение указанных требований управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия незаконно инициировало проверку в отношении индивидуального предпринимателя – директора крупной торговой сети продовольственных товаров, - говорится в сообщении.















Прокуратура Бурятии пресекла незаконную плановую проверку индивидуального предпринимателя – директора крупной торговой сети продовольственных товаров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии, не раскрыв название данной торговой сети.Прокуратура республики внесла представление и.о. руководителя надзорного ведомства. В результате проведение незаконной проверки предотвращено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.