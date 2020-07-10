Владельца пасеки оштрафовали в Иркутской области

Пасека не была зарегистрирована, а ветеринарно-санитарный паспорт не оформлен



Инспектору управления Россельхознадзора поступило обращение о факте нарушения требований ветеринарного законодательства. Нарушение было допущено владельцем пасеки в Вихоревке Братского района. По данным Братской станции по борьбе с болезнями животных, пасека не зарегистрирована. Ветеринарно-санитарный паспорт не оформлен, не проводятся диагностические исследования на инфекционные болезни пчел.



- Приказом минсельхоза РФ № 194 утверждены ветеринарные правила содержания медоносных пчёл. Пчёлы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа - 500 рублей. Также выдано представление об устранении причин и условия, способствовавших совершению правонарушения.

