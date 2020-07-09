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Ангарчанин отсудил 120 тысяч за отменённые из-за пандемии авиарейсы

Ангарчанин отсудил 120 тысяч за отменённые из-за пандемии авиарейсы
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Пассажир подал иск к АО «Авиакомпания Сибирь»

Житель Ангарска обратился в суд с исковым заявлением к АО «Авиакомпания Сибирь». Мужчина приобрёл билеты по маршруту Иркутск – Пхукет – Иркутск на троих человек. Рейс должен был состояться в конце марта, но был отменён в связи с пандемией коронавируса и ограничением въезда иностранных туристов.

На сайте авиакомпании мужчина оставил обращение о возврате денег в связи с неисполненными обязательствами авиакомпании. Его требования не были удовлетворены.

В судебном заседании ангарчанин пояснил, что он неоднократно обращался в авиакомпанию с заявлениями о возврате денег. Однако ему был выписан только сертификат, дающий право на приобретение авиабилетов в будущем, о чём мужчина не просил.

Представитель ответчика просил в иске отказать. Он указал, что клиент самостоятельно на сайте оформил заявку, тем самым согласившись с условиями действующих возвратов авиакомпании.

Суд пришёл к выводу, что поскольку в данном случае отказ истца от международной перевозки является вынужденным, провозная плата подлежит возврату. Законодательство, действующее на момент вынужденного отказа от воздушной перевозки, не предусматривало замену без согласия пассажира возврата денег другими компенсационными механизмами, в том числе путём выдачи сертификата.

Ответчик не представил доказательств, подтверждающих согласие истца на замену возврата провозной платы в денежной форме на соответствующий сертификат. В связи с чем, суд удовлетворил исковые требования.

По решению суда с АО «Авиакомпания Сибирь» в пользу пассажира взысканы оплаченная за приобретение авиабилетов сумма, штраф, общий размер составил 120 тысяч рублей.

Суд отказал во взыскании неустойки, поскольку об отмене рейса по обстоятельствам, не зависящим от перевозчика, истец был уведомлен заблаговременно.


По информации Ангарского городского суда


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