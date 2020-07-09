В Улан-Удэ поступила жалоба на конкурс по двум маршрутам

Речь идёт о маршрутах №№ 97 и 97 квартал



В Бурятское УФАС России поступила жалоба ООО «Альянс» на действия конкурсной комиссии при проведении конкурса на право перевозок по городскому маршруту №97, 97 «Квартал» Улан-Удэ (лот №1).



Рассмотрение жалобы назначено на 16 июля, сообщили в УФАС.



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