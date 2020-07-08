В Бурятии в пиломатериалах двух предприятий нашли вредителей

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении



В Бурятии в управление Россельхознадзора 3 июля поступили сообщения от ООО «ЛесМашЭкспорт» и ООО «ЛесТорг» об обнаружении в древесине карантинных вредных организмов.



- В партиях пиломатериалов, принадлежащих организациям из посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района, выявлены четыре живых имаго малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции является нарушением,- сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.





