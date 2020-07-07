Регионам отдадут право разрешать торговлю спиртным рядом с медучреждениями
Минпромторг России готовит законопроект, который позволит частично отменить запрет на продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
Решение о торговле алкоголем рядом с медучреждениями хотят отдать на откуп регионам.
«При реализации новой нормы каждый регион сможет решать, какая медицинская деятельность не окажется препятствием для розничной продажи алкоголя (в том числе при оказании услуг общественного питания), отметили в ведомстве. При этом будут учитываться местные особенности, например социально-экономическое положение, уровень развития торговли и общественного питания, а также обеспеченность населения площадью торговых объектов», - сообщают «Известия».
Сейчас в России запрещена продажа алкоголя на территориях, прилегающих к медицинским, детским, образовательным организациям, а также к учреждениям культуры, физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям.
В России могут смягчить правила продажи алкоголя возле медучреждений
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