В Бурятии за двухдневное отсутствие воды выписали штраф

Из-за долгого устранения коммунальной аварии люди оставались два дня без холодной воды



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «Икибзяк» нарушило закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что ресурсоснабжающая организация несвоевременно восстановила холодное водоснабжение жителям посёлка Таксимо.



Жильцы семи многоквартирных домов больше двух суток находились без холодного водоснабжения вследствие коммунальной аварии на трубопроводе. Последствия аварии устранены лишь после вмешательства прокуратуры района.



- В целях восстановления нарушенных прав граждан и проведения перерасчёта платы за недопоставленную коммунальную услугу прокурор района генеральному директору организации внёс представление, которое находится на рассмотрении, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, прокурор в отношении общества возбудил административное дело за нарушение порядка временного ограничения водоснабжения. Юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

