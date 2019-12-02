В Улан-Удэ бизнесмен вспомнил о долгах после ареста внедорожника

Мужчина не платил зарплату работникам, а тратил деньги на себя



На 49-летнего индивидуального предпринимателя в Улан-Удэ возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы.



По данным следствия, несколько лет назад предприниматель заключил договор подряда с известной управляющей компанией. Работники, нанятые им, среди которых находились электрики, сантехники, дворники, обслуживали многоквартирные дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ.



В 2019 году предприниматель на протяжении длительного времени не выплачивал 20 работникам заработную плату. Всего он задолжал свыше 680 тысяч рублей.



- На расчётный счёт работодателя поступали средства, которые могли быть использованы для оплаты труда работников. Однако часть денег предприниматель тратил на свои личные цели и не расплачивался с потерпевшими, - отмечают в СУ СКР по Бурятии.



После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у предпринимателя в собственности находится внедорожник. Автомобиль сразу был изъят. На машину суд наложил арест.



После этого предприниматель в короткие сроки изыскал достаточную сумму и полностью погасил задолженность перед работниками.



- В настоящее время в связи с произведённой оплатой, признанием вины и деятельным раскаянием предприниматель просит прекратить в отношении него уголовное дело. Его заявление будет рассмотрено в установленном порядке с учётом характеристики личности подозреваемого и других данных предварительного следствия. После чего по уголовному делу будет принято правовое решение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



