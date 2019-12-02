Алексей Цыденов назвал новым брендом Бурятии перепёлку

Глава Бурятии посетил семейную перепелиную ферму
В субботу глава Бурятии Алексей Цыденов побывал с рабочим визитом в Прибайкальском и Баргузинском районах. В том числе он посетил семейную перепелиную ферму «Мать Земля», опубликовав фотографию с фермерами в Insragram.
- В Бурятии тоже можно разводить перепелов. Перепелиные яйца диетические, а мясо вкусное. Новый бренд - Бурятская перепёлка! – написал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», фермер Геннадий Лютаев из Прибайкальского района уже три года разводит перепелок. Его перепелиная ферма единственная в республике. Летом сообщалось, что Геннадия Лютаева около 5 тысяч голов перепелов, за 2018 год произведено свыше 1 млн яиц.
В июле на ферме Лютаевых в селе Иркилик произошёл пожар, на котором погибли минимум 500 птиц
. Ущерб был оценён минимум в 1,5 млн. Фермерам помогали неравнодушные люди. Лютаевы намерены продолжать своё дело.
Глава Бурятии посетил семейную перепелиную ферму
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