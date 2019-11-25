«ТГК-14» напомнила о нормативах температуры в квартирах улан-удэнцев





В этом случае специалисты филиала выезжают по обращению и выявляют факты ненадлежащей работы сотрудников обслуживающих организаций. К примеру, за 22 ноября в адрес диспетчерской «ТГК-14» поступило 20 обращений. После проведённых обследований 17 из них не подтвердились, так как в квартирах была зафиксирована температура, соответствующая санитарным нормам. По трём обращениям в адрес управляющих компаний направлено предписание по устранению неисправностей, сообщает пресс-служба «ТГК-14».«ТГК-14» напомнила, что управляющая организация (УК, ТСЖ) несёт ответственность не только за подготовку отопительных систем к осенне-зимнему периоду, но и за состоянием внутридомовой системы теплоснабжения в многоквартирном жилом доме. Обслуживает внутридомовые системы ТОЛЬКО управляющая компания(!), так как граница ответственности ресурсоснабжающей организации распространяется до стены здания. Поэтому, при низкой температуре в квартире, в первую очередь необходимо обращаться в свою обслуживающую организацию.Согласно нормативам, указанных в постановлении правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Приложение №1, п. 15), температура воздуха в жилой комнате/квартире зимой должна быть не менееЦельсия, аУправляющие организации обязаны регулировать системы теплоснабжения внутри дома и обеспечивать нормативное содержание всего здания, особенно в отопительный период: следить за состоянием чердачных перекрытий, проверять и при необходимости заменять разбитые стекла в подъездах, утеплять подвальные помещения.Специалисты «ТГК-14» напоминают, что возможными причинами низкой температуры в квартирах и комнатах может быть завоздушенность или засорение отложениями и продуктами коррозии систем теплоснабжения домов. Данные факторы крайне затрудняют работу внутридомовых коммуникаций и их регулировку. Из-за этого потребители недополучают необходимый объем тепла от поступающего теплоносителя (горячей воды). Тепло, произведённое на ТЭЦ, просто не проходит через забитые внутридомовые коммуникации.