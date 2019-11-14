Рекреационный комплекс построят в Танхое
Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство гостевого комплекса в посёлке Танхой в Бурятии. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения, сообщает пресс-служба Главгоэкспертизы России.
Гостевой комплекс строится в рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории.
В ходе реализации проекта здесь будут построены два гостевых дома, в которых смогут разместиться 20 человек. Проектом предусмотрено строительство автомобильного проезда, парковки на девять мест, благоустройство и озеленение территории комплекса. Также здесь будут приняты меры для беспрепятственного и удобного передвижения по территории гостевого комплекса людей с ограниченными физическими возможностями.
Гостевой комплекс на Байкале в Бурятии прошёл экспертизу
Бизнес, Фото:
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