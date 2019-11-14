Гостевой комплекс на Байкале в Бурятии прошёл экспертизу

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Рекреационный комплекс построят в Танхое



Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство гостевого комплекса в посёлке Танхой в Бурятии. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения, сообщает пресс-служба Главгоэкспертизы России.



Гостевой комплекс строится в рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории.



В ходе реализации проекта здесь будут построены два гостевых дома, в которых смогут разместиться 20 человек. Проектом предусмотрено строительство автомобильного проезда, парковки на девять мест, благоустройство и озеленение территории комплекса. Также здесь будут приняты меры для беспрепятственного и удобного передвижения по территории гостевого комплекса людей с ограниченными физическими возможностями.

