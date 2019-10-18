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В Бурятии начали выращивать лекарственную ромашку и календулу

В Бурятии начали выращивать лекарственную ромашку и календулу
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бизнес по выращиванию лекарственных растений рискованный, но первый урожай ромашки и календулы оказался хорошим

17 октября прошло заседание Совета по науке и инновациям при главе Бурятии. На нём обсудили развитие биофармтехнологий в республике.

- Дорожная карта по развитию биофармтехнологий в Бурятии на 2018-2024 годы утверждена в октябре 2018 года и включает 25 мероприятий. Основные направления, по которым была организована работа с предпринимательскими проектами, включают промышленные биотехнологии и производство медицинских изделий, сельскохозяйственные и пищевые биотехнологии, а также биофармацевтику и биомедицину. Особое внимание в текущем году было уделено развитию лекарственного растениеводства в республике, - сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Алексей Унгаев.

В феврале минпромторга организовало рабочее совещание на тему «Лекарственное растениеводство» с участием фермеров, предпринимателей, представителей науки, минздрава и минсельхоза. По результатам совещания были определены фермерские хозяйства и предприниматели, заинтересованные в выращивании лекарственных трав, с которыми была продолжена индивидуальная работа по проекту.

Так, в июне 2019 года предприниматель Буда Данилов в режиме пилотного проекта посеял ромашку аптечную на 30 га и календулу лекарственную на 15 га.

- Это первый опыт промышленного посева, на котором отрабатываются особенности культивирования лекарственных растений. Полученные результаты были обсуждены со специалистами компании АО «Красногорсклексредства». Определены слабые места и особенности культивирования, планируется продолжить работу по выращиванию этих растений. Острой проблемой становится отсутствие подготовленных специалистов по выращиванию лекарственных растений, - отметил Алексей Унгаев.

Буда Данилов поделился первым опытом высева лекарственных растений.

- По предложению минпромторга мы организовали высев ромашки аптечной и календулы. Для нас это было ново, интересно, ну и мы взялись за это предложение. Нам организовали поездку в Тулун. Там представители АО «Красногорсглексредства» поделились опытом по выращиванию ромашки аптечной. Технология выращивания ромашки очень сложная на сегодняшний день, зависит от почвы, а также от высоты почвы, - сказал предприниматель.

Тем не менее первый урожай ромашки аптечной и календулы оказался хороший.

Ромашку и календулу предприятие отправило в Москву в АО «Красногорсклексредства» на анализ.

- Анализы показали себя с очень хорошей стороны. То есть на сегодняшний день наша ромашка и календула обладают очень высокими фармакологическими свойствами, то есть в разы повышено содержание всех лекарственных свойств, выше чем они выращивают и покупают в Польше, - отметил Буда Данилов.

Предприниматель подчеркнул, что АО «Красногорсклексредства» выразило готовность плотно сотрудничать с Бурятией.

- Проблема у нас остро стоит в том, что у нас нет оборудования нигде в России для высева лекарственных растений, их производят только в Сербии. Комплекс, в который входят сеялка, сушилка, уборочный комбайн, упаковочная линия стоит 7 млн рублей. Нам нужна поддержка от минсельхоза и от минпромторга, если мы хотим поставить на уровень. Есть потенциал - КНР готов с нами сотрудничать, с Южной Кореи есть заинтересованность. Если мы хотим работать с ними, нам нужно ставить очень сильное производство, - добавил Буда Данилов.

Бизнес по посеву лекарственных растений получается довольно рентабельным. Так «первопроходец» Буда Данилов продал 1кг сушёной ромашки по 280 рублей, а 1 кг календулы сушёной по 300 рублей. При том, что с гектара собирается 15 центнеров ромашки. Итого, с гектара высаженной ромашки можно получать доход в 420 тысяч рублей.

- Я думаю, что при такой эффективности вам главное, чтобы не мешали. Вам не надо помогать, вам надо не мешать, - сказал Алексей Цыденов.

- Очень-очень рискованный бизнес. Честно мы получили 3 миллиона с ромашки. В августе она у нас второй раз взошла, и мы не успели собрать - дожди пошли. Там есть своя технология уборки – яркий солнечный день нужен и сушильные камеры, - парировал Буда Данилов.

Депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарёв предложил стимулировать производителей лекарственных растений на законодательном уровне.

- Два года назад мы приняли закон о биофармпроизводстве. Там у нас предусмотрены льготы на приобретение оборудования, на лицензирование. Может быть, пришло время нам совместно с минпромторгом и Хуралом внести поправку, чтобы как-то стимулировать производителей лекарственных трав. Десятки тысяч гектаров у нас сегодня пустуют, лесом зарастают. А это прекрасная возможность для крестьян получать доход, а для республики стать центром биофармпроизводства и в конечном итоге создать кластер. У нас же мысль была создать биофарматический кластер наподобие компании «Эвалар». Они начали с 15 человек, 21 год назад фасовали траву. А сегодня они продают свою продукцию в США, Австралию и многие другие страны, - сказал Анатолий Кушнарёв.

- По-хорошему любое развитие должно же идти в плюс, а не в минус. А у нас любая идея упирается в то, что дайте денег из бюджета. Мне кажется, что всё-таки бизнес должен быть бизнесом. И вот если получается, то пускай другие подключаются. У нас сейчас всё сельское хозяйство встречается, меряется не тем, кто сколько урожая собрал, а кто сколько субсидий вылил. Ну вот это не бизнес. Тогда давайте в принципе перестанем субсидировать зернопроизводство и все деньги направим на поддержку производства лекарственных растений – эффекта больше. Оцените тогда, куда и что. Все дыры залатать мы не сможем. Давайте выбирать эффективные направления, куда двигаться, - заключил Алексей Цыденов.

растения правительство республики
 
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