В Бурятии начали выращивать лекарственную ромашку и календулу

Бизнес по выращиванию лекарственных растений рискованный, но первый урожай ромашки и календулы оказался хорошим
17 октября прошло заседание Совета по науке и инновациям при главе Бурятии. На нём обсудили развитие биофармтехнологий в республике.
- Дорожная карта по развитию биофармтехнологий в Бурятии на 2018-2024 годы утверждена в октябре 2018 года и включает 25 мероприятий. Основные направления, по которым была организована работа с предпринимательскими проектами, включают промышленные биотехнологии и производство медицинских изделий, сельскохозяйственные и пищевые биотехнологии, а также биофармацевтику и биомедицину. Особое внимание в текущем году было уделено развитию лекарственного растениеводства в республике, - сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Алексей Унгаев.
В феврале минпромторга организовало рабочее совещание на тему «Лекарственное растениеводство» с участием фермеров, предпринимателей, представителей науки, минздрава и минсельхоза. По результатам совещания были определены фермерские хозяйства и предприниматели, заинтересованные в выращивании лекарственных трав, с которыми была продолжена индивидуальная работа по проекту.
Так, в июне 2019 года предприниматель Буда Данилов в режиме пилотного проекта посеял ромашку аптечную на 30 га и календулу лекарственную на 15 га.
- Это первый опыт промышленного посева, на котором отрабатываются особенности культивирования лекарственных растений. Полученные результаты были обсуждены со специалистами компании АО «Красногорсклексредства». Определены слабые места и особенности культивирования, планируется продолжить работу по выращиванию этих растений. Острой проблемой становится отсутствие подготовленных специалистов по выращиванию лекарственных растений, - отметил Алексей Унгаев.
Буда Данилов поделился первым опытом высева лекарственных растений.
- По предложению минпромторга мы организовали высев ромашки аптечной и календулы. Для нас это было ново, интересно, ну и мы взялись за это предложение. Нам организовали поездку в Тулун. Там представители АО «Красногорсглексредства» поделились опытом по выращиванию ромашки аптечной. Технология выращивания ромашки очень сложная на сегодняшний день, зависит от почвы, а также от высоты почвы, - сказал предприниматель.
Тем не менее первый урожай ромашки аптечной и календулы оказался хороший.
Ромашку и календулу предприятие отправило в Москву в АО «Красногорсклексредства» на анализ.
- Анализы показали себя с очень хорошей стороны. То есть на сегодняшний день наша ромашка и календула обладают очень высокими фармакологическими свойствами, то есть в разы повышено содержание всех лекарственных свойств, выше чем они выращивают и покупают в Польше, - отметил Буда Данилов.
Предприниматель подчеркнул, что АО «Красногорсклексредства» выразило готовность плотно сотрудничать с Бурятией.
- Проблема у нас остро стоит в том, что у нас нет оборудования нигде в России для высева лекарственных растений, их производят только в Сербии. Комплекс, в который входят сеялка, сушилка, уборочный комбайн, упаковочная линия стоит 7 млн рублей. Нам нужна поддержка от минсельхоза и от минпромторга, если мы хотим поставить на уровень. Есть потенциал - КНР готов с нами сотрудничать, с Южной Кореи есть заинтересованность. Если мы хотим работать с ними, нам нужно ставить очень сильное производство, - добавил Буда Данилов.
Бизнес по посеву лекарственных растений получается довольно рентабельным. Так «первопроходец» Буда Данилов продал 1кг сушёной ромашки по 280 рублей, а 1 кг календулы сушёной по 300 рублей. При том, что с гектара собирается 15 центнеров ромашки. Итого, с гектара высаженной ромашки можно получать доход в 420 тысяч рублей.
- Я думаю, что при такой эффективности вам главное, чтобы не мешали. Вам не надо помогать, вам надо не мешать, - сказал Алексей Цыденов.
- Очень-очень рискованный бизнес. Честно мы получили 3 миллиона с ромашки. В августе она у нас второй раз взошла, и мы не успели собрать - дожди пошли. Там есть своя технология уборки – яркий солнечный день нужен и сушильные камеры, - парировал Буда Данилов.
Депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарёв предложил стимулировать производителей лекарственных растений на законодательном уровне.
- Два года назад мы приняли закон о биофармпроизводстве. Там у нас предусмотрены льготы на приобретение оборудования, на лицензирование. Может быть, пришло время нам совместно с минпромторгом и Хуралом внести поправку, чтобы как-то стимулировать производителей лекарственных трав. Десятки тысяч гектаров у нас сегодня пустуют, лесом зарастают. А это прекрасная возможность для крестьян получать доход, а для республики стать центром биофармпроизводства и в конечном итоге создать кластер. У нас же мысль была создать биофарматический кластер наподобие компании «Эвалар». Они начали с 15 человек, 21 год назад фасовали траву. А сегодня они продают свою продукцию в США, Австралию и многие другие страны, - сказал Анатолий Кушнарёв.
- По-хорошему любое развитие должно же идти в плюс, а не в минус. А у нас любая идея упирается в то, что дайте денег из бюджета. Мне кажется, что всё-таки бизнес должен быть бизнесом. И вот если получается, то пускай другие подключаются. У нас сейчас всё сельское хозяйство встречается, меряется не тем, кто сколько урожая собрал, а кто сколько субсидий вылил. Ну вот это не бизнес. Тогда давайте в принципе перестанем субсидировать зернопроизводство и все деньги направим на поддержку производства лекарственных растений – эффекта больше. Оцените тогда, куда и что. Все дыры залатать мы не сможем. Давайте выбирать эффективные направления, куда двигаться, - заключил Алексей Цыденов.
В Бурятии начали выращивать лекарственную ромашку и календулу
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес по выращиванию лекарственных растений рискованный, но первый урожай ромашки и календулы оказался хорошим
Флагману мясоперерабатывающей промышленности Бурятии поставлена амбициозная задача
Нарушение выявила прокуратура
В ситуацию с задолженностью по зарплате вмешалась прокуратура
Машина стояла на придомовой территории
Товар без маркировки уничтожат
Выплаты компенсаций уже начались
Организация обязана была провести работы на площади 469 га
Гостевые дома «Байкал Йети» и «Байкальские медведи» незаконно брали воду из подземных источников
В производственном помещении не соблюдали требования технических регламентов
Все они работали на одном предприятии
Фасады многоквартирных домов на улице Ленина в Иркутске приводят в надлежащий вид
Только арест внедорожника побудил бизнесмена оплатить налоговую задолженность
Бизнес, 15.10.2019
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора
Бизнес, 15.10.2019
Казахская белоголовая порода поможет увеличить продуктивность стада