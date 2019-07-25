В Бурятии открылся пункт искусственного осеменения

Этому поспособствовала рабочая поездка в район Алексея Цыденова



Государственной племенной службе было поручено организовать пункт по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в селе Никольское. Такое поручение глава Бурятии Алексей Цыденов отдал после рабочей поездки в Мухоршибирский район.



Специалисты Госплемслужбы провели обучение техника по искусственному осеменению коров. Кроме того, пункт искусственного осеменения был укомплектован необходимым оборудованием, инструментарием и семенем быков производителей симментальской породы.



Пункт искусственного осеменения в Никольском стал первым в сельских поселения республики по обслуживанию личных подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

